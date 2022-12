Deux morts dans les feux de forêts au Chili qui déclare l'état d'urgence

Environ 400 habitations ont été touchées par les flammes, selon le commandant des pompiers, Patricio Brito Sánchez, s'exprimant jeudi. Il a demandé aux curieux de ne pas entraver le travail de ses équipes. Selon les autorités, environ 400 hommes du feu ont été déployés, appuyés par des autopompes, des hélicoptères et des aéronefs. Dans ce lieu de villégiature, le feu a déjà gagné 110 hectares, les flammes se propageant aisément en raison de la sécheresse. L'incendie, attisé aussi par des rafales de vent de 40 à 50 km/h, n'était toujours pas sous le contrôle des pompiers et des brigades forestières dans la nuit. "Le président de la République (Gabriel Boric) a décidé de déclarer l'état d'urgence catastrophe en raison d'une calamité publique" dans la région de Valparaíso, où se trouve Viña del Mar, a annoncé le vice-ministre de l'Intérieur, Manuel Monsalve. Dans cette situation, un chef de la Défense nationale peut limiter les droits constitutionnels et réquisitionner tous les biens nécessaires à la gestion de la catastrophe. Le Bureau national des urgences (Onemi) a décrété l'alerte rouge à Viña del Mar, ville côtière située à 120 kilomètres au nord de la capitale Santiago, et ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers. (Belga)