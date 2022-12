Jupiler Pro League - Eupen surprend Seraing en fin de rencontre et enfonce les Métallos au fond du classement

Sur un terrain gorgé d'eau, les deux équipes ont peiné à développer du jeu et la plupart des opportunités se sont dessinées en contre. Ndri s'est emmêlé les pinceaux sur sa première occasion, tandis que le portier sérésien lui a rapidement plongé dans les pieds (9e). Mansoni a répondu pour Seraing avec un tir dans les bras du gardien (14e). Avant le repos, Prevljak s'est mis en position de frappe mais a trop enlevé sa tentative (35e), avant que Bernier ne passe tout près d'ouvrir le score pour les Métallos, d'un crochet suivi d'un tir dévié sur le poteau adverse (41e). Au retour des vestiaires, Prevljak a manqué d'élan et son essai trop central n'a pas surpris Martin (52e). L'équipe locale a de nouveau touché le cadre, lorsque Cachbach a décoché une frappe enroulée en un temps qui a frappé l'équerre (64e). Après une nouvelle sortie de Martin dans les pieds des attaquants des Pandas et de Peeters en l'occurrence (75e), les Sérésiens ont été punis à la suite d'un débordement de Magnée sur le flanc droit et d'un centre sur la tête de Charles-Cook qui a propulsé le ballon à bout portant dans les filets (0-1, 88e), offrant ainsi la victoire à Eupen. Au classement, Eupen se donne de l'air et grimpe à la 13e place avec 19 points, tandis que Seraing enchaîne une sixième défaite consécutive en championnat. Les Métallos sont en grande difficulté, dernier du classement avec 11 points. (Belga)