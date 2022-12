Le Racing Genk offre un premier contrat au jeune gardien Matthias Pieklak

Pieklak est originaire de Oudsbergen dans le Limbourg. Il avait quitté le RSC Anderlecht il y a quelques années pour rejoindre Genk où il est désormais lié jusqu'à l'été 2025. "Avec une excellente éthique de travail et une mentalité très professionnelle, il savait déjà comment développer les compétences dont un gardien de but complet a besoin dans le football moderne", souligne-t-on dans le club phare du Limbourg. "Il fait actuellement partie du noyau U18 du KRC Genk et de celui de l'équipe nationale U17. Nous souhaitons à Matthias beaucoup de succès dans notre club", précise la formation où évolua au même âge un certain Thibaut Courtois. (Belga)