Un BEL 20 de peu dans le vert après une fin de séance erratique

L'indice belge est néanmoins parvenu à regagner 0,07 % en terminant à 3 725,83 points avec 14 de ses éléments dans le vert, toujours emmenés par Aperam (29,81) et VGP (77,20) qui regagnaient 2,02 et 1,98 %, devant Proximus (8,89) et Cofinimmo (82,75) qui remontaient de 1,53 et 1,10 %. AB InBev (56,78) et Ageas (41,96) valaient 0,14 et 0,07 % de moins que la veille, KBC (59,94) progressant de 0,30 % tandis que Colruyt (21,68) et Umicore (34,75) remontaient de 0,84 et 0,52 %. Solvay (95,68) et Galapagos (40,00) restaient positives de 1,10 et 0,98 % alors que UCB (74,66) et arGEN-X (355,50) abandonnaient 0,80 et 1,14 %, les autres baisses revenant à Elia (134,20) et Sofina (204,40), négatives de 0,81 et 0,78 %. Telenet (14,49) et Bpost (4,82) progressaient par ailleurs de 3 et 2,9 %, Deceuninck (2,48) et Azelis (26,36) de 2,5 et 2,2 %, Kinepolis (39,42) et Unifiedpost (3,56) de 2,9 et 1,7 %, Iep Invest (5,40) et Montea (66,80) de 8 et 2,4 %. DMS Imaging (0,07) et Mithra (3,595) perdaient enfin 8,1 et 2,3 % après leurs bonds de 5,5 et 7 % de la veille, Nyxoah (4,975) reculant de 2,6 % tandis que IBA (15,78) gagnait 2,7 %. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0625 USD, contre 1,0605 dans la matinée et 1,0595 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 54 410 euros, en recul de 60 euros. (Belga)