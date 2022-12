Un navire de sauvetage allemand ramène 108 migrants à terre en Italie

(Belga) Le navire de sauvetage allemand Sea-Eye 4 a débarqué 108 migrants vendredi matin et les a remis aux autorités dans la ville portuaire italienne de Livourne, en Toscane. L'ONG Sea-Eye avait secouru ces personnes, dont des mineurs non accompagnés, sur des embarcations de fortune en Méditerranée et au large des côtes libyennes. Les autorités de Rome avaient assigné au navire le port de Livourne, ce qui signifie qu'il est resté en mer plusieurs jours de plus que prévu.