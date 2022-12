BNXT League - Charleroi domine Mons, le Brussels gagne de justesse face à Louvain

(Belga) Charleroi a remporté le derby hennuyer lors de la 11e journée de la BNXT League de basket 87-70 aux dépens de Mons Hainaut. Ce succès permet au Spirou de prendre la tête provisoire au classement avec 18 unités. Dans le même temps, le Brussels a signé son 2e succès de la saison en émergeant de justesse 73-71 face à Louvain. Les Bruxellois quittent la dernière place et se retrouvent 8e avec 13 points derrière les Louvanistes (14) et les Montois (15 et un match de moins). Ostende et Malines occupent les 2e et 3e places avec 16 points (mais seulement 9 matchs joués). Limburg United (10 m.) et Alost (11 m.) suivent aux 4e et 5e places également avec 16 points. Anvers est 9e (12 pts, 8 m.) et Liège 10e (11 pts, 9 m.).