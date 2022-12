Colombie: le plus grand groupe dissident des FARC décrète un cessez-le-feu

"A l'écoute des communautés et des processus organisationnels, l'EMC (État-major central des) FARC déclare un cessez-le-feu unilatéral jusqu'au 2 janvier 2023", a écrit le Haut-commissaire à la paix sur Twitter. Cette semaine, l'Armée de libération nationale (ELN) avait annoncé une trêve, alors que des négociations de paix avec le gouvernement colombien étaient en cours à Caracas. Les deux organisations ont promis de cesser les attaques contre les forces publiques jusqu'au 2 janvier. Selon le président colombien Gustavo Petro, d'autres organisations illégales, comme la dissidence FARC Segunda Marquetalia, des paramilitaires de la Sierra Nevada de Santa Marta (nord) et des gangs du port de Buenaventura, le plus important du Pacifique, ont également déclaré un cessez-le-feu. "Nous espérons que de véritables processus de paix se consolideront", a écrit Gustavo Petro sur Twitter. Le conflit armé se poursuit en Colombie malgré la dissolution des FARC. En septembre, le commissaire à la paix, Danilo Rueda, avait rencontré dans le département de Caquetá (sud) des délégués de l'EMC des FARC pour explorer la possibilité de négocier. Selon lui, l'ancien numéro deux des ex-FARC et négociateur de paix à La Havane, Iván Márquez, leader de la Segunda Marquetalia, serait également intéressé à participer aux pourparlers de paix proposés par Gustavo Petro, le premier président de gauche colombien. (Belga)