L'opposant Sitiveni Rabuka confirmé comme Premier ministre des Fidji

M. Rabuka l'a emporté sur le Premier ministre sortant Frank Bainimarama par 28 voix contre 27 lors d'un vote secret au parlement, a indiqué le président de la Chambre, Naiqama Lalabalavu. L'ancien homme fort de l'armée remplace ainsi M. Bainimarama, qui avait renversé le gouvernement lors d'un coup d'État militaire en 2006. À sa sortie du parlement avant d'être officiellement assermenté par le Président, M. Rabuka, 74 ans, a déclaré qu'il se sentait "humble" d'être le prochain Premier ministre des Fidji. Un concert de voitures a retenti en signe de célébration devant le bâtiment du Parlement dans la capitale, Suva. Rapidement après le résultat du vote, l'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Seam, a adressé ses félicitations à M. Rabuka sur Twitter. L'armée a été déployée dans les rues de la capitale, à la suite d'élections générales bloquées. Citant des rapports non confirmés de violence ethnique, M. Bainimarama avait déclaré que l'armée était nécessaire pour maintenir "la loi et l'ordre". Mais M. Rabuka - qui a lui-même mené deux coups d'État en 1987 - avait jugé que le gouvernement "semait la peur et le chaos" et "essayait d'embraser la nation en fonction de critères raciaux". M. Rabuka fait ainsi son retour politique, après avoir été Premier ministre des Fidji entre 1992 et 1999. Ancien international fidjien de rugby, il a réussi à conclure un accord de coalition avec le parti social-démocrate pour former le gouvernement vendredi après-midi, ce qui lui a permis d'obtenir la majorité au parlement. M. Bainimarama, arrivé au pouvoir après un putsch, était à la tête des Fidji depuis 16 ans. (Belga)