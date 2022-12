Yves Lampaert s'impose dans une course sur sable à Zeebruges

Sur un parcours de 45 kilomètres, Lampaert a emmené un groupe de quatre coureurs en tête avec ses équipiers Bert Van Lerberghe et Tim Declercq, ainsi que Sep Vanmarcke (Israel - Premier Tech). Le Flandrien s'est imposé devant Van Lerberghe et Vanmarcke. Declercq a pris la 4e place et Jordi Warlop a complété le top 5. Chez les dames, la victoire est revenue à Grace Verbeke, ancienne lauréate du Tour des Flandres. De quoi bien préparer les championnats de Belgique le 29 décembre à Bredene. (Belga)