Décès du rabbin Haïm Drukman, leader spirituel du sionisme religieux

Mentor du député Betzalel Smotrich, qui doit être nommé ministre des Finances dans le prochain gouvernement de Benjamin Netanyahu, le rabbin Drukman a été pendant des décennies la figure religieuse la plus importante du courant religieux sioniste, qui représente environ 12% de la population juive israélienne. "Le peuple juif perd un des géants spirituels de sa génération, un juste, un éducateur, un homme qui a consacré sa vie à la Torah, au peuple juif et à la terre d'Israël", a affirmé M. Smotrich dans un communiqué. Le Premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahu, a présenté ses condoléances à la famille, assurant que "l'Etat d'Israël avait perdu un grand dirigeant spirituel". Né en 1932 en Pologne, il échappe à la déportation pendant la Seconde guerre mondiale et immigre en 1944 en Palestine sous mandat britannique. Elève du rabbin Tzvi Yehouda Kook, le dirigeant spirituel du Gush emounim (bloc de la foi), le mouvement qui a fondé les colonies en Cisjordanie occupée après la guerre de 1967, il est considéré comme l'un de ses successeurs depuis les années 1990. Entré en politique en 1977 au sein du Parti national religieux (PNR), il avait siégé à la Knesset (Parlement) pendant 14 ans. Responsable des conversions au judaïsme au sein du bureau du Premier ministre à la fin des années 1990, il prônait une politique plus libérale que celle imposée par le rabbinat israélien, dirigé par des ultra-orthodoxes. En 1993, il avait été blessé par des tirs d'un Palestinien sur sa voiture. Il avait reçu le prestigieux Prix d'Israël en 2012 pour sa contribution à la société. (Belga)