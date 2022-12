Des soldats tués et des civils blessés après une flambée de violence au Pakistan

Cinq soldats, dont un officier, ont été tués durant une opération dans le district de Kohlu, a indiqué la branche médiatique des forces armées pakistanaises, l'Inter-Services Public Relations (ISPR). Plus tôt dans la journée, un soldat avait été tué dans un échange de tirs avec des militants dans le district de Zhob, tandis que quatre personnes ont été blessées dans l'explosion d'une grenade dans la province de Quetta. Le Pakistan connaît des flambées de violence après des mois de pourparlers de paix entre Islamabad et les militants talibans, réfugiés en Afghanistan. Le Balouchistan, la plus grande province du Pakistan, qui partage des frontières avec l'Afghanistan et l'Iran, est régulièrement la cible de militants islamistes et de séparatistes nationalistes. Une grande partie de la violence est considérée comme une réaction des rebelles aux projets d'investissement de Pékin dans la région visant à relier la province chinoise du Xinjiang à la mer d'Arabie via le Balouchistan avec un réseau de routes et de voies ferrées. (Belga)