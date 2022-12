Nuages, pluie et douceur: le tiercé gagnant!

Dans la soirée et en début de nuit, les pluies s'évacueront vers le nord-est du territoire et quelques éclaircies passagères arriveront depuis la France. En fin de nuit, de la pluie se manifestera à nouveau dans l'extrême sud, ainsi qu'au littoral. Les températures varieront peu avec des minima de 6 à 10 dans de nombreuses régions. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré dans l'intérieur des terres, et assez fort à la mer avec des pointes de 50 km/h. Lundi, il pleuvra le matin dans le sud. Une ligne d'averses envahira aussi la Belgique depuis le littoral. Après son passage, de larges éclaircies reviendront, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima, atteints tôt dans la journée, évolueront entre 6 degrés en Ardenne et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré dans l'intérieur, assez fort voire fort le long du littoral, de sud-ouest virant à l'ouest, avec des rafales de 60 km/h Les jours suivants, le pays sera régulièrement arrosé et balayé par un vent soutenu, dans la douceur toutefois, les minima pouvant grimper jusqu'à 15 degrés. (Belga)