BNXT League : Ostende remporte le choc face à Malines, Limburg United dispose de Liège

Face à leur dauphin de la saison dernière, les Côtiers, champions de Belgique en titre, se sont détachés dans le deuxième quart-temps pour mener 44-29 au repos. L'avance ostendaise a alors atteint la barre des 20 points à la fin du troisième quart-temps (64-44) et le BCO a pu gérer son avance dans les dix dernières minutes pour s'imposer 79-63. Auteur de 16 points, Alexander Barcello a mené le collectif d'Ostende avec quatre joueurs à au moins 10 points. Côté malinois, Brian Fobbs a été le meilleur artificier avec 15 points. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Limburg United a facilement disposé de Liège, toujours privé de ses renforts et son nouvel entraîneur après la reprise du club par un investisseur américain (90-78). Myles Cale a terminé meilleur marqueur de la rencontre pour les Limbourgeois avec 24 points. Côté liégeois, Bram Bogaerts a inscrit 21 points. Une rencontre est encore au programme de la 12e journée lundi avec le déplacement d'Alost à Anvers à 20h00. Vendredi, Charleroi avait remporté le derby hennuyer contre Mons (87-70) et le Brussels avait pris la mesure de Louvain (73-71). Au classement, Ostende, Limburg United et Charleroi se partagent la tête avec 18 points mais les Côtiers ont joué un match de moins. Derrière, Malines est 4e avec 17 points devant Alost (5e, 16 pts), Mons (6e, 15 pts) et Louvain (7e, 14 points). Le Brussels se classe 8e avec 13 points devant Anvers, qui compte 3 matches de retard, et Liège qui ferment la marche avec 12 points chacun. (Belga)