Israël: Netanyahu présentera jeudi son gouvernement

"Le vote pour la formation du gouvernement se déroulera jeudi à 11h00 (10h00 heure belge) lors d'une séance extraordinaire de la Knesset", a déclaré Yariv Levin selon un communiqué de son bureau. M. Netanyahu avait annoncé mercredi soir être en mesure de former le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Vainqueur avec ses alliés des élections législatives du 1er novembre, il avait jusqu'au 11 décembre pour annoncer son gouvernement, mais avait demandé une prolongation. Si la composition précise de son gouvernement n'est pas encore totalement achevée, ses partenaires sont toutefois connus et il devrait être, pour les experts, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Il réunit deux partis ultra-orthodoxes Shass et Judaïsme unifié de la Torah (UJT) ainsi que trois formations d'extrême droite: "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich, Force juive d'Itamar Ben Gvir et Noam d'Avi Maoz. Ces dernières semaines, le parti de M. Netanyahu, le Likoud, a signé des ententes avec ces partis, attribuant le portefeuille de la Sécurité nationale à Itamar Ben Gvir, la responsabilité des colonies en Cisjordanie occupée à Bezalel Smotrich et un portefeuille à Arié Dery, leader de Shass. Cependant, les députés doivent encore voter en seconde et troisième lecture des projets de loi permettant à M. Dery d'être nommé après avoir été condamné pour fraude fiscale et à M. Ben Gvir d'étendre ses futurs pouvoirs de ministre à la police. Ces votes sont prévus mardi et mercredi pour que M. Netanyahu, détenteur du record de longévité à la tête du pays (de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021), puisse ensuite présenter son cabinet à la Knesset. (Belga)