La Bourse de Tokyo ouvre en modeste hausse

L'indice vedette Nikkei prenait 0,32% à 26.320,35 points mais l'indice élargi Topix stagnait (+0,03% à 1.898,60 points) vers 01H00 GMT. L'indice PCE de hausse des prix à la consommation aux États-Unis s'est fixé à 5,5% en novembre sur un an, contre 6,1% en octobre, selon des données publiées vendredi. C'est plutôt encourageant pour la Fed, qui relève résolument ses taux depuis cette année pour juguler l'inflation. Mais cela pourrait avoir des répercussions douloureuses pour l'économie américaine: la consommation des ménages a d'ailleurs elle aussi beaucoup ralenti en novembre. Les investisseurs surveillaient par ailleurs l'aggravation de la crise sanitaire en Chine et l'appréciation du yen, une tendance de change négative pour la Bourse de Tokyo. Les valeurs pétro-gazières japonaises étaient stimulées par le bond des cours du pétrole vendredi dernier devant la menace de la Russie de réduire son offre d'or noir et des perturbations de la production aux États-Unis à cause de la tempête hivernale Elliott. Idemitsu Kosan gagnait 2,47% à 3.100 yens et Eneos Holdings 1,01% à 448,2 yens, tandis qu'Inpex Corp prenait 2,66% à 1.463 yens. Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 132,46 yens vers 01H00 GMT contre 132,91 yens vendredi dernier à 21H00 GMT. La devise nippone montait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 140,55 yens contre 141,11 yens en fin de semaine dernière. L'euro cotait à 1,0617 dollar, inchangé par rapport à son cours de vendredi 21H00 GMT. Le marché du pétrole était en pause lundi en raison des fêtes de Noël. (Belga)