La Néerlandaise van Anrooij gagne à Gavere, Puck Pieterse, 3e, n'en profite pas pleinement

Lucinda Brand, 33 ans, a pris la 2e place pour compléter un podium entièrement néerlandais. Shirin van Anrooij, 20 ans, remporte sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde après son succès à Beekse Bergen aux Pays-Bas le 13 novembre. Dans son sillage en début de course, Puck Pieterse, 2e au classement général de la Coupe du monde, a connu un ennui mécanique au deuxième des quatre tours, pour prendre finalement la 3e place après une grosse remontée devant la jeune promesse britannique Zoé Backstedt, 18 ans, 4e, et la Hongroise Kata Blanka Vas, 5e. Première Belge, Marion Norbert Riberolle est 14e. Laura Verdonschot est 16e. En l'absence de la Néerlandaise Fem van Empel, 20 ans, leader de la Coupe du monde et insuffisamment rétablie encore de sa chute sur la neige verglacée de Val di Sole en Italie il y a dix jours, Puck Pieterse, qui grappille 25 unités, se rapproche à 40 points au classement général de la Coupe du monde. Une victoire vaut précisément 40 unités. Trois épreuves sont encore au programme le 8 janvier à Zonhoven, le 22 janvier à Benidorm en Espagne et en clôture le 29 janvier à Besançon. (Belga)