"Les Banshees d'Inisherin": Colin Farrell dans une fable insulaire noire

En salles mercredi, ce huis clos se déroule sur une île fictive, dans une Irlande de carte postale au printemps 1923, juste avant la fin de la guerre civile qui sévit dans le pays. "C'était à la fois très familier et complètement singulier" de se retrouver avec Brendan Gleeson et le réalisateur Martin McDonagh, confiait Colin Farrell à l'AFP lors de la Mostra de Venise en septembre, où il a remporté le prix d'interprétation. Dans le film, longuement ovationné à Venise, il tient le rôle de Pádraic, fermier à l'esprit simple mais au coeur tendre, blessé par l'abandon de son ami. "Je ne t'aime plus, c'est tout". Au premier abord, il semble s'agir d'une simple brouille: du jour au lendemain, Colm décide de couper tout contact avec son ancien acolyte et compagnon de boisson, qui vit avec sa soeur Siobhán (Kerry Condon). Pádraic veut croire premièrement à un poisson d'avril, mais il n'en est rien. Dans une totale incompréhension, il tente maintes approches mais Colm reste inflexible. Lassé de son quotidien, qu'incarne à ses yeux son binôme qui n'a d'autre intérêt dans la vie que ses vaches, Colm, violoniste, souhaite se consacrer à son art dans l'espoir de laisser une trace. Et décide que cette amitié lui fait perdre son temps. - Folklore et Guinness - Plus qu'un film sur une amitié brisée, "Les Banshees d'Inisherin" est une comédie tragique à l'humour noir, qui parle de fatalité insulaire, donc de solitude... arrosée à la Guinness et au whisky au pub. La mort rôde également avec les "banshees" qui donnent son titre au film. Ces créatures féminines et magiques issues des légendes de la mythologie irlandaise poussent un cri perçant qui présage une fin imminente. Même si aucune n'a jamais été vue à Inisherin, Colm les redoute et leur consacre, au violon, un morceau de sa composition aux sonorités folkloriques. Comme pour fuir l'inéluctable. La solitude, ou pire. Le film a été tourné en grande partie à Inishmore, l'une des trois îles rocheuses d'Aran, un décor qui permet à Martin McDonagh de renouer avec ses racines irlandaises. Ces paysages spectaculaires lui confèrent une atmosphère à la fois pesante et féérique, renforcée par la bande originale de Carter Burwell, tout en flûte et harpe. "Les Banshees d'Inisherin" a déjà reçu huit nominations aux Golden Globes, dont celle de la meilleure comédie de l'année, une première depuis vingt ans, et pourrait se retrouver en lice pour les Oscars. En 2018, "3 Billboards: Les panneaux de la vengeance", le précédent film de Martin McDonagh, avait permis à ses acteurs Frances McDormand et Sam Rockwell de remporter chacun un Oscar. (Belga)