Tensions à Taïwan - La Chine a déployé 71 avions de combat ce week-end

Pékin a déclaré avoir mené dimanche des exercices militaires près de Taïwan, qu'elle revendique, en réponse aux "provocations" et à la "collusion" entre les États-Unis et les autorités de l'île. Dans un message publié sur Twitter, Taïwan a indiqué que 60 avions de chasse avaient pris part aux exercices, dont six SU-30, parmi les appareils les plus perfectionnés de la Chine. Dans sa mise à jour quotidienne, le ministère de la Défense indique en outre que 47 de ces avions ont pénétré dans la zone de défense aérienne de l'île démocratique autonome, ce qui constitue la troisième incursion quotidienne la plus importante enregistrée, selon la base de données de l'AFP. La Chine estime que Taïwan, peuplée de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle voit avec mécontentement le rapprochement à l'œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui fournissent à l'île un soutien militaire face à Pékin depuis plusieurs décennies. Pékin n'a pas précisé le nombre d'appareils mobilisés pour les exercices de dimanche, ni la localisation exacte de ces manœuvres. Les données du ministère taïwanais de la Défense indiquent que la plupart des incursions concernaient la pointe sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ). Certaines ont également franchi la "ligne médiane" qui longe le détroit de Taïwan. (Belga)