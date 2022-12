Intempéries - Le "blizzard du siècle" fait près de 50 morts aux États-Unis

"Il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé", a mis en garde la gouverneure de New York Kathy Hochul, précisant que jusqu'à 30 cm de neige devaient encore tomber. "C'est clairement le blizzard du siècle", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse depuis la ville de Buffalo, où elle est née. Même si l'intensité de la tempête n'est plus celle de ces derniers jours, il est "toujours dangereux d'être dehors", a-t-elle alerté. L'ouest de l'État de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli durant le week-end de Noël sous des mètres de neige, subissant des températures polaires depuis la semaine dernière. Dimanche soir, le bilan dans le comté d'Érié, qui comprend Buffalo, était déjà de 13 morts, mais les services locaux ont confirmé depuis le décès de 14 autres personnes, portant le bilan total des morts du blizzard à 27, a déclaré lundi Mark Poloncarz, responsable pour ce comté. Il a dit s'attendre à ce que davantage de victimes soient peu à peu retrouvées. Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf États américains est d'au moins 49 morts. Dans l'Ohio, des accidents de la route liés à ces intempéries ont fait neuf victimes, a confirmé à l'AFP l'Ohio State Highway Patrol. "Mon cœur est avec ceux ayant perdu un proche", a tweeté lundi le président américain Joe Biden, indiquant s'être entretenu au téléphone avec la gouverneure, et promettant de fournir les ressources fédérales nécessaires. (Belga)