Le ciel fait grise mine

Le thermomètre oscillera entre 3°C en Hautes-Fagnes et 7°C ou 8°C en plaine mardi, sous un vent le plus souvent modéré. Le ciel se couvrira ensuite pour lâcher quelques gouttes en cours de nuit. Les minima se racrapoteront autour de 1°C sur les hauteurs de l'Ardenne mais se maintiendront à 7°C en bord de mer. Le vent se renforcera pour devenir généralement assez fort avec des rafales qui pourraient atteindre 60 km/h. Mercredi, il faudra se consoler autour d'un thé bien chaud et quelques cookies car la grisaille sera une nouvelle fois ponctuée de périodes de bruine et d'averse. Le mercure hésitera entre 5°C en Ardenne et 10°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, avec des pointes de 50 à 60 km/h. En soirée, la nébulosité sera abondante et les pluies progresseront vers l'est. Quelques averses s'étireront encore sur le territoire en cours de nuit. Vers l'aube, des éclaircies pourraient néanmoins se dessiner sur l'ouest du pays. Les températures n'évolueront que très peu durant la nuit avec des minima de 5°C à 9°C, voire augmenteront même d'un ou deux degrés. Le vent virera sera assez fort, à parfois fort au littoral, avec des rafales de 70 km/h. (Belga)