Dakar 2023 - Départ samedi pour une 45e édition en Arabie saoudite plus dure que la précédente

Le tracé - entre deux mers - comprend 15 jours ardus, dont une excursion de quatre jours dans l'Empty Quarter, ce qui portera la distance totale à 8.549 km, dont 4.706 km de spéciales contre le chrono. Ce sont 365 véhicules qui sont attendus sur la ligne de départ montée sur une plage de la mer Rouge. Ce Dakar lancera la 2e édition du championnat du monde des rallyes-raids. Les bivouacs accueilleront aussi une petite centaine de véhicules dans le cadre du Dakar Classic, course de régularité réservée aux véhicules des années 80 et 90, parrainée cette année par Jacky Ickx. Lors de la première semaine, marquée par des spéciales de plus de 400 km, les concurrents, - dont dix Belges en compétition - mettront le cap vers le nord et le site archéologique d'Al-Ula avec des zones délicates chargées en rochers, avant Ha'il où ils feront deux boucles, riches en canyons et "montagnes de sable". Après une pause à Riyadh le 9 janvier, le rallye-raid plongera dans l'"Empty Quarter", un des plus grands déserts du monde, avec une étape marathon qui pourrait jouer sur le classement entre les motos KTM de Kevin Benavides et Matthias Walkner, les GasGas du tenant du titre Sam Sunderland et son équipier Dany Sanders. Chez les autos, il s'agira aussi de l'épreuve de vérité pour les Audi à motorisation hybride de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström et le tenant du titre, le Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) que voudra concurrencer le Français Sébastien Loeb (avec Fabian Lurquin). (Belga)