Dakar 2023 - Seul motard belge engagé, Jérôme Martiny veut aller au bout de son 2e Dakar

L'an dernier, le pilote luxembourgeois, 34 ans, avait pris la 31e place. Le Bertognard se verrait bien dans le top 30, mais espère surtout passer la ligne d'arrivée au bout des 8.549 km du parcours dont 4.706 de spéciales chronométrées. Il y en aura 14 après le prologue. L'arrivée sera jugée le 15 janvier à Dammam. "C'était pour moi un super résultat. Mais, contrairement à l'an dernier, je sais maintenant à quoi m'attendre. C'était une vraie découverte alors. Je n'ai pas changé grand-chose à ma préparation en axant surtout les dernières semaines sur le fitness avec des entrainements de cardio et de puissance. Sur le plan de mon équipe, je n'ai rien changé non plus", a expliqué Jérôme Martiny, pompier professionnel, qui a finalement pu se préparer normalement après avoir été blessé mi-octobre dans un cross à Honville. "Au-delà de la performance chiffrée, je veux surtout faire une course intelligente. Je suis marié et père de deux enfants. Deux places de plus ou cinq de moins, cela ne change rien fondamentalement. j'ai roulé au Maroc et je me suis fait peur plusieurs fois sur la moto en voulant rouler vite. Je dois adapter ça parce que le premier objectif est de terminer. Et il faut pour ça rouler avec sa tête", a estimé le pilote belge qui a rejoint l'Arabie saoudite mardi. (Belga)