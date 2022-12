JO 2036 - L'Inde est prête à présenter sa candidature, Ahmedabad possible candidate

Le plan sera soumis au Comité international olympique lors de sa session à Mumbai en septembre. "Nous avons des espoirs et je suis sûr que l'Inde se préparera pleinement et présentera sa candidature pour les Jeux", a déclaré Thakur au Times of India. "Le Gujarat a exprimé plusieurs fois son intérêt pour accueillir les Jeux. Ils disposent des infrastructures nécessaires: hôtels, auberges, aéroports et complexes sportifs. Ils sont sérieux par rapport à leur candidature. Accueillir les Jeux dans le Gujarat figure aussi dans le manifeste du gouvernement de l'Etat." Les Jeux Olympiques se tiendront à Paris en 2024, à Los Angeles en 2028 et à Brisbane en 2032. New Dehli a été la ville hôte des Jeux du Commonwealth en 2010. (Belga)