Le Vatican confirme "l'aggravation" de l'état de santé de Benoît XVI

"Je peux confirmer qu'au cours des dernières heures, il y a eu une aggravation due à son âge avancé. La situation reste pour l'instant sous contrôle, suivie en permanence par les médecins", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. À la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican, le pape François a annoncé mercredi que son prédécesseur était "gravement malade" et qu'il priait pour lui. S'exprimant avec difficulté, Benoit XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante. Ces dernières semaines, il continuait toutefois de recevoir des visiteurs, certaines photos sur les réseaux sociaux montrant un homme frêle et visiblement affaibli. (Belga)