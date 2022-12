Les Etats-Unis sortent lentement de la tempête

Le comté d'Erie dans l'Etat de New York, où se trouve la ville de Buffalo, près de la frontière avec le Canada, rassemble à lui seul 34 des au moins 56 décès liés à la tempête dans le pays, selon un nouveau bilan révélé mercredi. Des personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dans la rue, certaines après avoir attendu d'être secourues des heures durant. Les conditions météo s'amélioraient mercredi, avec des températures en hausse. Mais cela ne signifie pas que la population est hors de danger, selon les autorités. "A mesure que les températures se réchauffent, nous nous attendons à ce que la neige fonde et à de possibles inondations causées par une fonte rapide", a averti Mark Poloncarz, un responsable du comté d'Erie. L'interdiction de circuler en voiture restait en vigueur mercredi à Buffalo. Et la Garde nationale va faire du porte à porte dans les zones où l'électricité n'a pas encore été rétablie, pour s'assurer que les habitants sont en sécurité, a tweeté le responsable. Dans les aéroports, surtout à Denver, Chicago et Baltimore, des perturbations subsistaient. En cause: les annulations de vols en série autour du week-end de Noël. La plupart des compagnies aériennes ont repris leur rythme de vol, sauf Southwest Airlines. Sur les quelque 2.800 vols annulés mercredi matin, plus de 2.500 étaient opérés par Southwest, selon le site FlightAware. Sur CNN, le vice-président de l'Association des pilotes de Southwest, Mike Santoro, a dit sa frustration, expliquant notamment que la compagnie pâtissait depuis longtemps d'un système informatique "largement dépassé", rendant l'organisation des vols compliquée. (Belga)