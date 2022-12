Coupe du monde de ski alpin - Le triple champion olympique Matthias Mayer crée la surprise en annonçant sa retraite

(Belga) L'Autrichien Matthias Mayer, triple champion olympique, a surpris tout le monde en annonçant sa retraite sportive avec effet immédiat jeudi, juste avant le super-G de Bormio. "J'ai réfléchi ces derniers jours et je dois dire qu'il est temps pour moi de me retirer", a déclaré Mayer, 32 ans, à la chaîne autrichienne ORF, juste après la reconnaissance de la piste. "C'était ma dernière inspection, ça me suffit", a ajouté Mayer.