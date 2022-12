Dries Mertens buteur lors de la victoire étriquée de Galatasaray à Sivasspor

Sur une pelouse délicate, le 'Cimbom' a ouvert le score peu avant la demi-heure quand le Diable Rouge a repris en un temps un centre du latéral français Sacha Boey, inscrivant son 3e but depuis son arrivée au Gala l'été dernier (0-1, 27e). Après un but local refusé pour une position hors-jeu peu évidente, Sivasspor a égalisé via l'Allemand Erdogan Yesilyurt (1-1, 80e). Monté en cours de partie, Baris Alper Yilmaz a donné la victoire à Galatasaray dans les arrêts de jeu (1-2, 90e+5), permettant aux siens de garder la tête du championnat. Mertens, averti à l'heure de jeu, est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Quatre jours après avoir donné un assist, le Belge s'affirme comme l'un des pions majeurs du dispositif offensif d'Okan Buruk. Au classement de cette Süper Lig, le 'Gala', qui attend un 23e sacre depuis 2019, compte 33 points, soit une longueur de plus que le Fenerbahçe de Michy Batshuayi, lui aussi buteur lors de la victoire 4-0 contre Hatayspor mardi. Basaksehir est en embuscade avec 30 points. (Belga)