Larissa Pauluis 9e en Coupe du monde de dressage freestyle

Dinja Van Liere et sa monture Hermes N.O.P ont obtenu un score de 85,815 pour-cent. Une autre néerlandaise, Emmelie Scholtens, sur Desperado, a pris la deuxième place avec 83,865 pour-cent. La championne du monde britannique Charlotte Fry, sur Everdale, a complété le podium avec 83,725 pour-cent. Pauluis et Flambeau ont terminé 9e avec 75,500 pour-cent. Pauluis se montre optimiste pour l'avenir après cette épreuve à Malines. "Flambeau ne s'est jamais senti aussi bien qu'ici à Malines", a-t-elle expliqué. "Sa prestation méritait plus que 75,500 pour-cent. Notre record personnel est de 78 pour-cent. Mais le jury était avare avec les points. Je vois un 2023 prometteur. Peut-être pourrons-nous réduire l'écart avec le top mondial. Je vois cela se produire à l'Euro. Les qualifications olympiques pour Paris restent évidemment l'objectif principal." (Belga)