Les Belges à l'étranger - L'OM punit Toulouse et Dejaegere, Lens reste muet à Nice

L'équipe d'Igor Tudor, qui restait sur un succès contre Monaco avant le Mondial, a rapidement fait sauter le verrou adverse, grâce à Valentin Rongier (13e). Après un but contre son camp de Nicolaisen (41e), Sead Kolasinac a enrhumé la défense du TFC (51e) et Dimitri Payet a envoyé une frappe du droit à l'entrée du rectangle dans la lucarne (62e). Après la réduction de l'écart sur penalty via le Néerlandais Branco Van den Boomen (66e), l'OM a encore marqué deux fois, grâce à Cengiz Ünder (80e) et Nuno Tavares (82e). Dans le même temps, Nice et Lens se sont neutralisés au terme d'un match partagé, chaque formation prenant légèrement à son compte une période. C'était la quatrième fois de suite que le Diable Rouge Loïs Openda devait se contenter d'une place sur le banc des Sang et Or au coup d'envoi. Il avait pourtant inscrit un triplé en 35 minutes à peine contre Toulouse le 28 octobre. (Belga)