Marco Odermatt en démonstration au super-G de Bormio

Le Suisse de 25 ans a dévalé la Stelvio en 1:29.27. Sur une piste glacée et exigeante, seul l'Autrichien Vincent Kriechmayr a pu rivaliser, restant dans le coup les trois quarts du parcours avant de perdre du terrain dans le dernier secteur. Le vainqueur de la descente de mercredi a échoué à 64/100e du Suisse. Tous les autres skieurs pointent à plus d'une seconde. Le Suisse Loïc Meillard a complété le podium à 1.22, devant l'Autrichien Daniel Hemetsberger (+1.36) et le Français Alexis Pinturault (+1.40). Odermatt décroche la 16e victoire de sa carrière, sa 5e de la saison. Le Suisse, 10 fois sur le podium en 12 courses cette saison, en profite pour creuser l'écart au classement général. Avec 946 points, il possède 329 longueurs d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, seulement huitième jeudi. Kriechmayr (432 points) grimpe à la troisième place. Au classement du petit globe de la discipline, Odermatt (280 points) est désormais seul en tête avec 68 points d'avance sur Kilde. Les deux hommes étaient à égalité avant ce troisième super-G de la saison. Le super-G de Bormio a été précédé par l'annonce surprise de la retraite de l'Autrichien Matthias Mayer, 32 ans. Le triple champion olympique a annoncé la fin de sa carrière de skieur avec effet immédiat après la reconnaissance du parcours et n'a pas pris part à l'épreuve. La Coupe du monde masculine reviendra le 4 janvier avec le slalom de Garmisch Partenkirchen, en Allemagne. (Belga)