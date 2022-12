Talibans au pouvoir en Afghanistan - 12 pays accentuent la pression pour lever l'interdiction d'emploi des femmes par des ONG

Dans une déclaration commune des ministres des Affaires de douze pays et du Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, ceux-ci expriment leur grande inquiétude pour ce nouvel ordre "dur et dangereux" imposé par les islamistes en Afghanistan. "Nous demandons aux Talibans d'annuler au plus vite cette décision". L'Australie, le Canada, la Suisse, l'Italie, le Japon, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont aussi associés à cette déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères américain. Plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU avait aussi demandé aux Talibans de respecter le droit des femmes dans ce pays. Les talibans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021 et dont l'autorité n'est pas reconnue par l'essentiel de la communauté internationale, viennent d'interdire à quelques jours d'intervalle aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG nationales ou internationales. (Belga)