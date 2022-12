"Avatar" triomphe et nourrit l'espoir des cinémas pour 2023

Pendant les vacances scolaires, le film a attiré plus de 500'000 spectateurs par jour, un rythme effréné qui devrait lui permettre de détrôner "Top Gun: Maverick" et ses 6,76 millions d'entrées réalisées depuis mai. Si personne ne se risque à parier sur son score final, "Avatar" devrait continuer à réaliser plusieurs millions d'entrées au début 2023. Le premier volet, il y a 13 ans, avait attiré au total 14,7 millions de spectateurs. Public plus sélectif De quoi redonner le sourire aux exploitants de salles, après une année 2022, où une partie du public a encore fait défaut. "L'ensemble du public est retourné en salle, mais en étant plus sélectif", analyse Éric Marti, spécialiste du box-office chez Comscore. Les films américains ont été un "moteur", quand côté français, seuls les films "avec une certaine originalité" ont résisté, au détriment des grosses comédies par exemple, ajoute-t-il. La France s'en sort toutefois mieux que d'autres pays comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou surtout l'Italie. "L'année se termine mieux qu'elle a commencé", tempère le délégué général de la fédération des cinémas français, Marc-Olivier Sebbag: "Nous sommes très optimistes pour 2023, où on retrouvera enfin une offre de films comparable aux années d'avant crise", explique-t-il. (Belga)