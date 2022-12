Cambodge: les recherches reprennent après l'incendie meurtrier d'un hôtel-casino

Une vaste opération de secours a repris vendredi autour de l'hôtel-casino cambodgien ravagé par un incendie qui a fait au moins 19 morts, avec la crainte de retrouver "encore plus" de corps sans vie.

Le Grand Diamond City, un complexe de divertissement situé à Poipet (ouest), ville cambodgienne à la frontière de la Thaïlande, a pris feu vers 23h30 (16H30 GMT) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les autorités provinciales ont fait état d'au moins 19 morts, mais le bilan pourrait s'alourdir avec la reprise des opérations de recherche, qui doivent passer au crible le site où plusieurs centaines de personnes se trouvaient au moment du drame.

"C'est une tragédie pendant la période des fêtes de fin d'année", a réagi vendredi le Premier ministre cambodgien Hun Sen, depuis Kampot (sud).

"Nous continuons ce matin de rechercher des victimes. Il pourrait y avoir plus de corps", a-t-il indiqué, en précisant que "plus de 1.000 clients et environ 500 employés" étaient au Grand Diamond City quand l'incendie s'est déclaré.

Policiers et militaires cambodgiens, secouristes cambodgien et thaïlandais... Après une coupure due à l'obscurité de la nuit, plusieurs centaines de personnes se sont activées vendredi matin dès 7 heures (00H00 GMT) autour de l'imposant complexe dont il ne reste que des bouts de façade noircie par les flammes.

Les recherches doivent s'étendre sur certaines zones qui étaient inaccessibles la veille en raison de la fumée, a expliqué à l'AFP Jakkapong Ruengdech, un des responsables d'une équipe de secouristes thaïlandais.

De la fumée sortait sporadiquement à certains endroits.

Des images prises au moment de l'incendie ont montré des scènes d'apocalypse, avec des personnes acculées sur des balcons ou au rebord des fenêtres pour échapper à des flammes de plusieurs mètres de haut.

- Tout proche de la Thaïlande -

Un secouriste thaïlandais a précisé à l'AFP que le feu s'était rapidement propagé dans l'hôtel-casino en raison de la présence de moquette.

Les autorités cambodgiennes n'ont pas évoqué pour le moment les causes de l'incendie.

Le feu s'est "propagé rapidement", a déclaré une employée de l'hôtel-casino sous le choc, qui a requis l'anonymat. "Au début, ce n'était pas un feu important".

Treize blessés graves étaient soignés jeudi dans des hôpitaux thaïlandais proches de la frontière, selon les autorités de la province de Sa Kaeo.

Le Grand Diamond City se trouve à environ 200 mètres du poste frontière, sur la route animée qui relie la capitale thaïlandaise Bangkok à Siem Reap, ville touristique cambodgienne connue pour les temples d'Angkor situés à proximité.

La loi interdit aux citoyens du Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, de participer à des jeux d'argent dans les casinos.

Mais de nombreux casinos pour étrangers ont essaimé dans les villes frontalières, comme Poipet, où afflue une clientèle essentiellement thaïlandaise. Les casinos sont officiellement bannis en Thaïlande, ce qui pousse les joueurs à aller au Cambodge.

Ces derniers mois, plusieurs incendies meurtriers dans des établissements de nuit, régulièrement soupçonnés de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité, se sont déclarés en Asie du Sud-Est.

En août, un feu dans une discothèque près de Pattaya, en Thaïlande, a fait 26 morts, principalement des jeunes locaux venus faire la fête.

Un mois plus tard, 32 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bar karaoké dans la banlieue de Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.