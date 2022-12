La pluie au rendez-vous pour accueillir le dernier week-end de l'année

En soirée, la nébulosité deviendra abondante et la pluie donnera le change en s'imposant depuis le sud, cette fois. Les averses progresseront vers le nord-ouest durant la nuit. L'arrivée d'un air plus doux maintiendra le thermomètre aux mêmes températures qu'en journée, voire lui feront gagner un ou deux degrés localement. La Saint-Sylvestre débutera sur une note mouillée, qui s'estompera pour garder les fêtards du Nouvel An au sec, et au chaud avec des maxima pouvant atteindre jusqu'à 17°C en Campine. (Belga)