Les Belges à l'étranger - L'Atlético de Madrid, avec Yannick Carrasco mais sans Axel Witsel, s'impose contre Elche

Yannick Carrasco était présent sur la pelouse au moment où le public du Wanda Metropolitano a rendu un vibrant hommage à Pelé, légende du football décédée jeudi soir à l'âge de 82 ans. Axel Witsel, malade, a dû suivre la rencontre depuis son domicile. Les fans de la bouillante arène madrilène ont d'ailleurs pu acclamer leurs joueurs argentins Angel Correa, Rodrigo de Paul et Nahuel Molina, devenus champions du monde au Qatar il y a une dizaine de jours. Carrasco a cédé sa place dans la foulée du but d'ouverture signé Joao Felix (58e). Les Rojiblancos ont donné au score son allure définitive grâce à Alvaro Morata, dont le numéro en solitaire s'est ponctué par une frappe détournée des filets adverses (74e). La partie a été marquée par trois cartons rouges: le premier à l'encontre de Gonzalo Verdu juste avant la pause pour un accrochage avec Alvaro Morata devant la surface (45e+1), le deuxième adressé à Mario Hermoso, déjà prévenu, pour un tacle dangereux (53e), et le dernier pour Domingos Quina (90e), sur le terrain depuis 7 minutes et sanctionné de deux jaunes en l'espace de 4 minutes. Le Real Madrid, vendredi à Valladolid, et le FC Barcelone, dans un duel contre l'Espanyol samedi, viendront encore rythmer les deux derniers jours de l'année 2022. Les Catalans sont en tête du classement avec 37 points, deux de plus que les Madrilènes de Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue du dernier Mondial. (Belga)