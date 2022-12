La police retrouve le butin de deux Louviérois après une course-poursuite à Ostende

L'accident est survenu vers 15h30 à un rond-point situé non loin du grand rond-point Kennedy. Une voiture immatriculée en France a percuté le véhicule d'une dame de 53 ans. Le conducteur de l'Alfa Romeo, âgé de 36 ans, a poursuivi sa route en direction du centre-ville. Il a alors été pris en chasse par la police. L'automobiliste a tenté de fuir par la Vissersplein, mais sa voiture a percuté un élément décoratif. L'incident n'a pas fait de blessé malgré l'affluence de fin d'année en ville. Les deux occupants du véhicule en fuite auraient été sous influence de l'alcool et de drogues. Mais ce ne serait pas la seule raison de leur échappée. La police a en effet retrouvé dans leur voiture des marchandises volées dans les grandes surfaces Hubo et Brico à Bredene. Le conducteur et son passager âgé de 31 ans ont comparu samedi midi devant le juge d'instruction. Ce dernier les a placés sous mandat d'arrêt pour les vols commis à Bredene. L'enquête devra déterminer s'ils ont perpétré d'autres faits similaires. (Belga)