Les Belges à l'étranger - Arsenal accroit son avance en tête de la Premier League après sa victoire à Brighton

Bukayo Saka a donné un départ prometteur à la rencontre pour Arsenal en marquant dès la 2e minute. Juste avant la mi-temps, Martin Odegaard a ensuite doublé l'avance. Peu après la pause, Eddie Nketiah portait le score à 0-3, le match semblant alors plié. Le Japonais Kaoru Mitoma a cependant réduit l'écart au milieu de la seconde période, après quoi Brighton a pressé la formation londonienne. L'équipe locale a cherché à obtenir le 2-3 mais, sur un contre, Arsenal a porté le score à 1-4 par Gabriel Martinelli. Evan Ferguson a ramené Brighton à 2-4 et Mitoma a même tenté de revenir à 3-4 dans les derniers instants. Le septième but de la soirée a toutefois été refusé pour hors-jeu. Avec cette victoire, Arsenal bénéficie de la perte de points de Manchester City et de Newcastle United. Plus tôt dans la journée, les numéros deux et trois de la Premier League ont en effet partagé l'enjeu avec, respectivement, Everton (1-1) et Leeds United (0-0). Les Gunners comptent désormais sept points de plus que l'équipe de Kevin De Buryne. Newcastle, troisième, a neuf points à rattraper et a, en outre, déjà joué un match de plus qu'Arsenal et Manchester City. (Belga)