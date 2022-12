Luis Suarez signe deux ans au Grêmio

L'attaquant international de 35 ans était revenu l'été dernier jouer au sein de son club formateur, le Nacional Montevideo, où il a disputé 14 matches et marqué 8 buts. Il a disputé le Mondial au Qatar sans marquer et son pays a été éliminé au premier tour. En Europe, Luis Suarez a débuté aux Pays-Bas au FC Groningue puis à l'Ajax Amsterdam, avant de se frotter à la Premier League sous les couleurs de Liverpool (2011-14). Suarez a poursuivi sa carrière au FC Barcelone (2014-20) puis à l'Atlético Madrid (2020-22) jusqu'à la fin de la saison dernière. Avec le Barça il a remporté, entre autres, la Ligue des champions en 2015, et le Championnat d'Espagne à quatre reprises (2015, 2016, 2018, 2019). Il a de nouveau été sacré champion de Liga avec l'Atlético en 2021. (Belga)