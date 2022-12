Mattias Ekstrom lance bien le Dakar pour Audi

"C'est toujours agréable de bien démarrer mais la journée est encore longue et le rallye bien davantage. On termine 2022 sur une bonne note, mais le Dakar ne commence vraiment que demain (dimanche). Il va falloir rester bien concentré durant les deux semaines qui viennent. C'est bien de pouvoir choisir sa position pour le départ quand on est comme moi un junior au Dakar. Je vais avoir des traces à suivre. L'auto fonctionne bien, l'équipe a fait du bon boulot. On va pouvoir fêter la nouvelle année et recharger les batteries pour demain", a commenté le Suédois au micro des organisateurs et qui se prépare à une étape dominicale de 601 kilomètres dont 367 chronométrés. (Belga)