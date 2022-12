Rashford laissé sur le banc pour raisons disciplinaires

De façon très inhabituelle, l'entraîneur néerlandais des Red Devils a indiqué dans une interview télévisée d'avant-match que son attaquant ne débuterait pas la rencontre pour ne pas voir respecté des règles internes et irait sur le banc, sans donner plus de détails. Rashford, qui avait marqué lors des deux derniers matchs de Manchester United et inscrit trois buts avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde, a été remplacé poste pour poste par le jeune argentin Alejandro Garnacho, qui avait donné la victoire à son équipe lors du dernier match avant la Coupe du monde, à Fulham (2-1, le 13 novembre). Manchester United, cinquième de Premier League, reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, tandis que Wolverhampton, 18e, espère sortir de la zone de relégation. (Belga)