Rodgers soutient Faes après ses deux buts contre son camp: "Il a un caractère fort"

Sur le premier but, Faes s'est jeté sur un centre de la droite de Trent Alexander-Arnold. Sur le second but, un ballon piqué de Darwin Nunez a heurté le poteau et rebondi sur le pied du Diable Rouge. "Le premier autobut est une décision que tu prends en tant que défenseur", a analysé Rodgers. "Il n'y a pas vraiment de danger, le ballon aurait terminé dans les mains de Danny Ward (le gardien, ndlr). C'est vraiment de la malchance, comme le deuxième but. Tu ne peux pas prévoir cela. Depuis qu'il est arrivé, Wout dispute une saison brillante. Il a pris la plupart du temps les bonnes décisions. Pour une fois, ce n'était pas le cas." "Bien sûr, il est déçu, surtout pour le premier but", a poursuivi Rodgers. "Mais il a un caractère fort. Wout n'a pas joué la moindre minute au Mondial et a peut-être encore besoin de quelques matchs pour retrouver le rythme. Il a déjà montré le niveau qu'il peut atteindre. Commage, mais en deuxième mi-temps, il a réagi d'une manière fantastique." L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s'est également montré désolé. "J'ai vécu une fois l'expérience comme joueur de marquer deux buts contre mon camp dans un match. J'ai de la peine pour lui", a confié l'Allemand. "Le premier but est malchanceux. Tu ne peux pas faire plus malchanceux. Le deuxième peut arriver quand tu joues à une intensité maximale. Le ballon touche le poteau et tu n'as plus de réaction. Wout s'en sortira. Brendan l'aidera pour ça." (Belga)