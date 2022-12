Sport Vlanderen Baloise devient Flanders - Baloise

Ils seront d'ailleurs 20 sous contrat pour l'année prochaine, a communiqué samedi l'équipe Pro Teams (la D2 cycliste) qui sera présente sur la route et sur la piste. Ruben Apers, Jenno Berckmoes, Kamiel Bonneu, Vito Braet, Alex Colman, Sander De Pestel, Lindsay De Vylder, Gilles De Wilde, Tuur Dens, Milan Fretin, Jules Hesters, Aaron Van Poucke, Ward Vanhoof et Aaron Verwilst sont rejoints par les néo-pros Arno Claeys, Toon Clynhens, Vince Gerits, Elias Maris, Vincent Van Hemelen et Noah Vandenbranden. (Belga)