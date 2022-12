Timo Kielich, 23 ans, prolonge pour trois ans chez Alpecin-Deceuninck

Timo Kielich, 23 ans, fait partie des meubles depuis août 2020 et va rester un an encore dans la structure de développement avant de franchir le pas du World Tour en 2024. Le garçon, médaillé de bronze chez les Espoirs en cyclocross en 2021, aurait dû faire ses débuts en World Tour l'année prochaine, mais Alpecin-Deceuninck a préféré engager le Néerlandais Ramon Sinkeldam pour pallier à la longue indisponibilité de Jonas Rickaert (opéré de l'artère fémorale au début du mois) et ne pas surcharger Kielich dès la première année. Ce Trudonnaire, champion de Belgique espoirs et vice-champion d'Europe en cyclocross en 2019, s'est notamment illustré cette saison sur la route avec une victoire d'étape et le classement général de la Course de la Solidarité olympique en Pologne. Il a aussi terminé 6e de l'Antwerp Port Epic. (Belga)