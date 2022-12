United Cup - L'Allemand Zverev battu pour son premier match ATP depuis sa blessure à Roland-Garros

L'Allemand a commis huit doubles fautes et a perdu 6-4, 6-2 face à Jiri Lehecka, 21 ans, 81e mondial, à Sydney, donnant ainsi à la République tchèque l'avance contre l'Allemagne dans la United Cup, nouvelle épreuve opposant des équipes mixtes et première compétition de la saison 2023 de tennis. Marie Bouzkova (WTA 24), 24 ans, a offert le deuxième point à la République Tchèque (2-0) en battant Jule Niemeier (WTA 65), 23 ans, 6-2, 7-5. Il s'agissait du premier match officiel de Zverev depuis qu'il s'est déchiré trois ligaments de la cheville droite lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, et qu'il a quitté le court en fauteuil roulant. Un retour prévu à la Coupe Davis en septembre a échoué lorsque Zverev s'est retiré après avoir ressenti une "douleur extrême". Le champion olympique, qui a chuté à la 12e place mondiale, alors qu'il occupait le 2e rang avant sa blessure, était Les Tchèques ont perdu leur match d'ouverture dans le tournoi -- une nouvelle épreuve mixte de 18 pays organisée à Brisbane, Perth et Sydney -- contre les Etats-Unis 4-1. L'Allemagne faisait là sa première apparition. (Belga)