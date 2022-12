WTA Auckland - Ysaline Bonaventure en qualifications

(Belga) Ysaline Bonaventure a réussi à se hisser à se hisser au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 250 d'Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars. Samedi, Bonaventure, 95e joueuse mondiale et tête de série N.1 des qualifications, a battu la Française Elsa Jacquemot (WTA 144) après une heure et 29 minutes de jeu.