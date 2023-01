Dakar 2023 : Sainz gagne la 1re étape en autos devant Loeb et son copilote belge Lurquin

Sainz a décroché sa 42e victoire d'étape sur le Dakar avec 23 secondes d'avance sur le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter). Le Suédois Mattias Ekstrom (Audi), vainqueur du prologue samedi, a pris la troisième place à 47 secondes. Ce trio occupe également, dans le même ordre, les trois premières places du général, avec Sainz qui devance de 10 secondes Loeb et de 33 Ekstrom. Le vainqueur de l'édition 2022, le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota), a terminé neuvième à 7:09 et occupe la huitième position du général à 7:07. Le Français Stéphane Peterhansel (Audi), onzième de l'étape à 8:54, a reculé en neuvième position à 8:51. (Belga)