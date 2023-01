Les envois de SMS la nuit du Nouvel An restent stables

Proximus a traité plus de 7,1 millions de SMS sur son réseau la nuit dernière, soit deux fois plus que lors d'une nuit normale en 2022. La baisse constante de ces dernières années semble stagner (-1% par rapport à il y a un an), constate l'opérateur dans un communiqué. Le "service de message court" s'essouffle un peu plus chez Orange, avec un recul de 3,8%, mais l'opérateur a tout de même comptabilisé 5,4 millions de SMS envoyés, avec un pic de 977 messages par seconde à minuit. Chez les deux opérateurs, le trafic de SMS s'est effondré de moitié en quatre ans de temps. Orange note par ailleurs que les gens semblent préférer s'appeler de vive voix pour s'échanger les voeux. Plus de 5 millions de conversations téléphoniques ont été enregistrées en 12 heures, une hausse de 57% par rapport à la même période il y a un an. Constat similaire chez Proximus avec 4,2 millions d'appels mobiles (+57%), un total qui a de nouveau atteint les niveaux d'avant-Covid. "Cela pourrait indiquer que les gens font à nouveau la fête plus souvent loin de chez eux." Concernant l'échange de données mobiles, Proximus relève une hausse de près de 20% de données mobiles échangées cette nuit par rapport à l'année dernière. La progression est de 26% chez Orange, qui précise que les applications les plus populaires pour échanger ses voeux sont Facebook, Instagram et TikTok. (Belga)