Les frappes sur l'Ukraine au Nouvel An ont visé des fabriques de drones

"Le 31 décembre 2022, les forces armées russes ont mené une attaque aéroportée de précision à longue portée contre des installations de l'industrie de la défense ukrainienne impliquées dans la fabrication de drones d'attaque utilisés pour mener des attaques terroristes contre la Russie", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien. "Les plans du régime de Kiev visant à mener des attaques terroristes contre la Russie dans un avenir proche ont été déjoués", s'est-il félicité. Moscou qualifie souvent "d'actes terroristes" les opérations menées par l'armée ukrainienne en territoire russe ou sur ses installations en Ukraine. L'armée russe a par ailleurs annoncé poursuivre son offensive dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où se concentre actuellement l'essentiel des combats. Les frappes russes qui ont visé samedi Kiev et d'autres villes ukrainiennes ont fait au moins trois morts et 50 blessés, selon le dernier décompte des autorités ukrainiennes. (Belga)