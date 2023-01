Londres rend hommage à Elizabeth II lors du feu d'artifice de Nouvel An

Les feux d'artifice ont illuminé la fameuse horloge de Big Ben lorsqu'elle a sonné les douze coups de minuit du passage à l'an neuf. Le maire de la ville, Sadiq Khan, a affirmé qu'il était "ravi que notre feu d'artifice est de retour et que les Londoniens et visiteurs de notre capitale peuvent à nouveau se réunir sur les rives de la Tamise pour célébrer la nouvelle année". "Ces célébrations constituent une des nuits les plus importantes de l'année pour l'industrie de l'hospitalité dans la capitale et un moment inoubliable quand les yeux du monde entier se tournent vers notre ville", a--t-il déclaré, cité par la BBC. En Ecosse, à Edimbourg, la foule s'est réunie dans les rues de la ville pour célébrer Hogmanay, tradition écossaise du passage à l'an neuf. C'était la première fois en trois ans que celles-ci étaient à nouveau organisées. Par contre, la petite ville britannique de Scarborough a dû renoncer à organiser le spectacle de feu d'artifice de Nouvel An pour protéger un morse récemment arrivé dans la ville. Le mammifère marin, baptisé "Thor", est venu exceptionnellement se reposer dans la station balnéaire au sud de la ville de Newcastle, qui n'a jamais rien observé de tel. Soucieuses du bien être de la créature, qui pourrait être effrayée par le feu d'artifice, les autorités de la ville ont décidé de renoncer au spectacle pyrotechnique. Les experts en bien être animal estiment que Thor fait une pause dans un éprouvant voyage et devrait reprendre la route de lui-même vers le nord au cours des jours prochains. (Belga)