Netanyahu critique la résolution de l'Onu sur l'occupation des territoires palestiniens

"Comme des centaines d'autres résolutions problématiques de l'Assemblée générale des Nations unies à l'encontre d'Israël, cette résolution n'arrêtera pas le gouvernement" de l'État hébreu, a lancé l'homme fort du Likoud, désormais à la tête de la coalition la plus à droite jamais vue en Israël. "Le peuple juif n'occupe pas ses terres, comme il n'occupe pas sa capitale séculaire, Jérusalem." Le texte exhorte la cour onusienne basée à La Haye, aux Pays-Bas, à déterminer "les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination", ainsi que de ses mesures "visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem". La résolution a été adoptée vendredi à 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions, les États occidentaux étant partagés sur la question tandis que les pays arabes ont unanimement voté pour, y compris ceux ayant normalisé leurs relations avec Israël. La Chine et la Russie ont également voté en faveur. L'État hébreu s'est emparé de la portion orientale de Jérusalem en 1967, l'a annexée et considère depuis cette date l'ensemble de la ville comme sa capitale "éternelle" et "indivisible", tandis que les Palestiniens défendent une solution à deux États et veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de cet État auquel ils aspirent. Depuis 1967, Israël occupe aussi la Cisjordanie. Au total, plus de 600.000 colons israéliens vivent actuellement dans ces territoires. (Belga)